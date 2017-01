Massenkarambolage auf A 4 bei Magdala mit acht Verletzten

Bei einem Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen sind gestern Abend auf der A 4 bei Magdala in Richtung Frankfurt/M. acht Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger Seat-Fahrer aus Frankfurt/M. auf dem linken Fahrstreifen auf den vor ihm fahrenden Fiat einer 28-jährigen Frau aus Weimar auf. Fast gleichzeitig kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Seat und dem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden VW Polo einer 76-jährigen Frau aus Freiburg im Breisgau. Alle drei Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, wobei der VW Polo nach rechts schleuderte und auf dem Standstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Fiat und der Seat schleuderten nach links und berührten mehrfach die Betonmauer. Der Seat kam an dieser nach ca. 150m zum Stillstand.Durch die Kollision kippte der Fiat auf das Dachund kam im Bereich des rechten Fahrstreifen zum Liegen. Ein nachfolgender62-jähriger Mann aus Erfurt umfuhr mit seinem VW Tiguan die verunfalltenFahrzeuge und verringerte seine Geschwindigkeit. Ein 54-jähriger Mann ausSuhl fuhr mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen fahrend auf den VWGolf eines 37-jährigen Mannes aus Siegen auf. Danach fuhr der Audi in denauf dem Dach liegenden Fiat, wodurch dieser wieder auf die Räder gestelltwurde. Der Audi kam danach von der Fahrbahn ab und an der rechtenLärmschutzwall zum Stillstand. Der VW Golf schleuderte durch denStraßengraben und zurück auf die Fahrbahn gegen den VW Tiguan,wodurch sich beide Fahrzeuge überschlugen.Alle Fahrzeugführer, außer der des VW Golf und Audi, und deren Insassenwurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. DieFeuerwehren aus Jena, Bucha und Schorba waren im Einsatz. DerGesamtschaden beläuft sich auf 85.000 EUR. Die A 4 war knapp dreiStunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab- und umgeleitet.