1. Poetry Slam zur Thüringer Landesgartenschau 2017 Apolda

Nicht verpassen! - Es wird einmalig!

Unser Line-Up bietes eine deutschlandweite Premiere:



Die 4. Thüringer Landesgartenschau und der Highslammer e.V. präsentieren euch den 1. Poetry Slam in Apolda - Open Air.Bleu Broode aus Leipzig (deutschsprachiger Meister im U20 und Teamwettbewerb & mehrfacher Landesmeister)Henrike Klehr aus Düsseldorf (Landesmeisterin Nordrhein-Westfalen)Florian Cieslikeslik aus Frankfurt a.M. (Landesmeister Hessen)Simeon Buß - Sim Panse aus Bremen (Landesmeister Bremen/Niedersachsen)Daniel Wagner aus Heidelberg (Landesmeister Rheinland-Pfalz)Skog Ogvann aus Leipzig (Landesmeister Thüringen 2016)Friedrich Anton aus Jena (Landesmeister Thüringen 2015)Katja Hofmann aus Halle (Landesmeisterin Thüringen 2014)Sven »Seven« Kemmler aus München (Landesmeister Bayern)Mandolini Der Wahre aus Berlin (Beatbox-Weltmeister)Epic Culture Sound (Intro and Outro)Andreas In der Au aka A-IDA aus Erfurt (immer der Gleiche)Homepage: Highslammer e.V. , ErfurtFacebook-Seite: Highslammer e.V. Hier gehts zur FB-Veranstaltung und zur Thüringer Landesgartenschau Apolda