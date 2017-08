13. Wersdorfer LANZ-Bulldog-Treffen

Die Wersdorfer LANZ-Bulldog-Treffen, die seit 1993 alle zwei Jahre im

schönen Weimarer Land stattfinden, waren und sind immer wieder An-

ziehungspunkt für Groß und Klein aus Stadt und Land.



Es ist also schon zur Tradition geworden, daß sich Schlepper- und Oldtimerfreunde

aus allen Teilen der Bundesrepublik in dem kleinen Thüringer Ort treffen und ihre Schmuckstücke präsentieren.



Am Freitag dem 25.08.2017 ist Anreise der stählernen Kolosse.

Am Samstag und Sonntag können jeweils ab 10 Uhr alle Ausstellungsstücke

besichtigt werden. Um 13 Uhr beginnt das Anheizen der Bulldogs - Höhepunkte dabei sind das Dreschen mit der Stahl-Lanz-Dreschmaschine, Pflügen sowie eine Dampfmaschinenschau.



Eine Begegnung mit den Veteranen der Landtechnik und den typischen

Klängen der Glühkopfmotoren wird für jeden Besucher ein unvergessliches

Erlebnis sein.



Auch an unsere Kinder haben wir gedacht. Bei Schießbude, Karussell, und auf unserem Strohspielplatz wird auch ihnen die Zeit nicht lang werden.



Für das leibliche Wohl wird natürlich in gastlicher Thüringer Art gesorgt.