25. Bad Sulzaer Musiktage

In diesem Jahr feiern sie ihren 25. Geburtstag – die Bad Sulzaer Musiktage. Das war 1992, als sie ins Leben gerufen wurden, nicht absehbar. Durch Kontinuität und hohe Qualität haben sie sich seitdem einen guten Namen gemacht. Teilnehmer und Publikum kommen gern und genießen die Atmosphäre des Ortes und des Wettbewerbes. Sonne, Sole, Wein, Herbstlaub und ganz besondere Musikmomente – dieses einzigartige Gemisch gibt es nur in Bad Sulza!

Die Musiktage erstrecken sich über den Zeitraum vom 04. bis 12. November, die großartig abgestimmten Bedingungen laden zum Mitmachen ein. Viele Sponsoren unterstützen auch in diesem Jahr den traditionsreichen Wettbewerb, viele Mitstreiter sind im Ehrenamt in den Jurys oder bei der Betreuung der 150 Musizierenden zwischen 7 und 18 Jahren aktiv.



Kommen Sie und lassen Sie sich von der hohen musikalischen Qualität der jungen Musiker gefangen nehmen! Sowohl bei den öffentlichen Wertungsspielen am 5.11. und 6.11., aber vor allem im Preisträgerkonzert am 12.11. kann man kostenfrei genießen.



Im Eröffnungskonzert am 4. November, 19.00 Uhr in der Kirche „St. Johannes“ in Dorfsulza stimmen der Saxophonist Ralf Benschu und der Organist Jens Goldhardt mit ihrem besonderen Programm auf den Wettbewerb ein. Am 8.11.16, 15.00 Uhr können Kinder und Junggebliebene im Conference Center der Toskana Therme mit der Zauberoper “Knall und Schmunzel“ in die Welt der Oper zum Schmunzeln und Mitmachen eintauchen.