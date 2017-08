Chorkonzert mit Werken aus 5 Jahrhunderten

Apolda : Lutherkirche |

Unter der kontemplativen Überschrift »Lass dich nur nichts nicht dauren« lassen der Vokalkreis sowie das Kammerorchester Apolda unter Leitung von Kantor Mike Nych am Mittwoch, dem 23.08. um 19.30 Uhr in die Lutherkirche Chorwerke aus insgesamt 5 Jahrhunderten erklingen.



Auf dem Programm der Geistlichen Chormusik stehen instrumentalbegleitete- und A-cappella Chorwerke u.a. von Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Johannes Brahms und Hugo Wolf. Mit diesem Programm gastierten beide Ensembles der Kirchgemeinde im vergangenen Jahr in Apoldas italienischer Partnerstadt San Miniato.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten.



2. Aufführung am Samstag, dem 02.09. um 17.00 Uhr, St.-Severin-Kirche Erfurt-Mittelhausen.



Der Vokalkreis Apolda – ein Ensemble der Ev.-Luth. Kirchgemeinde in Apolda – besteht aus etwa 20 ambitionierten Sängerinnen und Sängern aus Apolda, dem Weimarer Land und dem weiteren Umland, die sich der anspruchsvollen Chormusik widmen, die in Konzert und Gottesdienst zur Aufführung gelangt. Das Repertoire des Chores beinhaltet A-cappella- und chorsinfonische Werke aus sämtlichen Jahrhunderten [nicht nur] evangelischer Kirchenmusikgeschichte wie etwa von Michael Praetorius, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, aber auch von Francis Poulenc, Maurice Duruflé und Vytautas Miškinis.

Der Vokalkreis Apolda kam erstmals in seiner jetzigen Gestalt im Jahr 2014 zusammen. Er arbeitet seitdem projektbezogen unter der Leitung des Apoldaer Kirchenmusikers Mike Nych.





Das Kammerorchester Apolda wurde vor 20 Jahren vom damaligen Stadtkantor Stephan Hardt gegründet. Seit 2014 steht es unter der Leitung von Mike Nych. Die derzeit 7 Streicher widmen sich der instrumentalen Kirchenmusik in ihrer stilistischen Vielfalt. Das Ensemble erarbeitet Werke aus mehreren Jahrhunderten und Nationen wie etwa von Franz Xaver Biber, Henrico Albicastro, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Martín Palmeri. Das Orchester ist in Kantatengottesdiensten, Konzerten der Kirchgemeinde und der Region, aber auch in Musicalaufführungen zu hören, bei denen es in der Regel die Vokalgruppen der Kirchgemeinde begleitet.

Im Jahr 2016 begab sich das Kammerorchester zusammen mit dem Vokalkreis Apolda erstmals auf Konzertreise ins Ausland.