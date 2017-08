"Die Nachtigall" Eine klangvolle Lesung mit R.Peters und O. Kegel

Die poetische Beschreibung des größten Sängers unserer Wälder vom großen Vogelkundler aus dem 19. Jahrhundert.J.F. Naumann ( 1780-1857) gilt als Begründer der deutschsprachigen Ornithologie. Er hat nicht nur zauberhafte Vogelportraits gezeichnet, sondern auch Beschreibungen angefertigt, die trotz oder wegen ihrer wissenschaftlichen Genauigkeit große poetische Qualitäten besitzen. Dabei erweist er sich nebenher, in der Verschriftlichung des Vogelgesangs, als großer Vorläufer der modernen Lautpoesie. Sein Text über die Nachtigall gehört zu den Glanzstücken seiner ornithologisch-poetischen Arbeit.Der Kölner Sprecher und Stimmkünstler Ralf Peters liest die „Nachtigall“ und wird dabei musikalisch begleitet von Ortrud Kegel, Querflötistin und Improvisationkünstlerin.ist seit 1993 Rundfunksprecher (DLF,WDR) und seitdem auch in öffentlichen Literaturlesungen zu hören. Eigene Programme zu Goethe, Heine, Rilke,Fontane und Robert Musil. Er ist als Stimm- und Performancekünstler unterwegs, arbeitet als Stimmlehrer und Lesecoach u.a. für Autoren. Co-Initiator und Mitbegründer des Stimm- und Performanceensembles KörperSchafftKlang. Als promovierter Philosoph schreibt er über die Stimme und hält Vorträge. Mehr unter. http://www.stimmfeld.de, www.hoerfeld.de, www.stimmfeld-verein.de!ist Flötistin, Performerin, Musikvermittlerin, Musikpädagogin.Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in Improvisation, Komposition, experimenteller Musik und Musiktheater, oft in Verbindung zu anderen Künsten. Sie ist Mitbegründerin des Ensembles PARTITA RADICALE für zeitgenössische und improvisierte Musik, Mitglied des Ensembles für nichtgekonnte Musik und Co-Leiterin des Experimentalchors Alte Stimmen für Menschen ab 70.Mehr unter www.partitaradicale.de, www.gekonnthatskeiner.de,