"Le mal jaune" Reisebericht Vietnam mit Matthias Seidel

„Le mal jaune" - Das gelbe Fieber. Wie der Name seines Reiseberichtes entstand, enthüllt Matthias Seidel in seinem reich bebilderten Vortrag und berichtet von seinen vielfältigen Erfahrungen mit Land und Leuten. Gleichzeitig gibt er aber auch wichtige Tipps für Planung und Vorbereitung einer solchen Reise und zum angemessenen Verhalten als Tourist in Vietnam.Weitere Informationen über Matthias Seidel und seine Fotos finden sich unter https://www.biphotography.de Eintritt freiLutherkirche Apolda