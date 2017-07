Apolda : Lutherkirche |

Magische Quadrate, Vortrag mit Ernst Fauer



Ausgangspunkt für den Vortrag von Ernst Fauer ist der Kupferstich Melancolia 1 von Albrecht Dürer, einem Zeitgenossen Luthers. Auf dem Stich ist rechts oben ein so genanntes magisches Quadrat abgebildet. Im Quadrat ergibt sich in jeder Zeile, Spalte und Diagonalen die gleiche Summe: 34.

Wie diese Quadrate entstehen, wie man sie selber erstellt und sogar mit eigenem Geburtsdatum versehen oder auch verschlüsseln kann, zeigt Ernst Fauer in seinem „magischen“ Vortrag.



Eintritt frei