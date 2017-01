Mein Museum: Olle DDR - eine ostalgische Zeitreise in Apolda

Apolda : Olle DDR |

Von Ata bis PC 1715 – die Museumsbaracke „Olle DDR“ zeigt das damalige Alltagsleben • Empfohlen von Christine Hoffmann



Zur Sache

Wir zeigen Alltagsgegen­stände aus DDR-Zeiten und wie der Durchschnittsbürger damals gelebt hat. So sind auch eine eingerichtete Dreiraumwohnung, ein Schlafzimmer aus den 60er-Jahren und im Wohnzimmer die Schrankwand „Eisenberg 4“ von 1982 – die kostete damals 4000 Mark und war für den Export bestimmt – zu sehen. Wir stellen über 12 000 ­ostalgische Exponate, aus den 50er- bis 1980er-Jahren, in 17 Räumen aus. Diese sind thematisch sortiert: Auto und Werkstatt, Kinder­zimmer, Haushaltswaren, Einkauf, Camping , Schule, Elektronik bis zum Büro eines Partei­sekretärs.Natürlich an der Garage mit Trabi und Werkstatt, dem Rührgerät RG 28 sowie der Geschirrspülmaschine von 1964, gefertigt vom VEB Elektro Installation Oberlind Viele wissen nicht, dass es in der DDR-Geldkarten mit ­Magnetstreifen gab. Wir ­zeigen zwei.Das bieten wir auch. Blättern in Büchern und Zeitschriften oder sich mal auf die Couch setzen.Ich bin von der kompletten Zahnarztpraxis fasziniert.Der Rundgang ist für Kinder gut geeignet. Sie sehen, womit früher gespielt wurde –im Kinderzimmer ohne ­Com­puter und Handy.Für eine Runde sollten Besucher 1,5 Stunden ein­planen.Wir hatten schon Gäste aus England, Japan, Frankreich, Russland, der Schweiz und den Niederlanden. Flyer gibt es in Englisch, Russisch und Französisch.Der Verein EURATIBOR e.V. bietet Puppen, Teddys und Beutel an.Ganz klar. Die Sammlung besteht aus Überlassungen und Leihgaben. Viele Menschen aus der Region und darüber hinaus gestalteten mit ihren Sachspenden das Haus mit.Erstaunt sind wir stets ­darüber, dass Menschen noch so viele Neuwaren in Original­verpackung haben. An solchen Exponaten sind wir stark interessiert.Durch die „Olle DDR“ in der ehemaligen Baracke vom Rat des Kreises sind seit der Eröffnung 1999 rund 183 000 Besucher geströmt.• Apolda, Bahnhofstr. 42• geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr,ab April bis 18 Uhr.• Informationen:0 36 44 - 55 36 22