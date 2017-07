Öffentliches Hofkonzert am 10. Juli in Eberstedt

Einladung zum öffentlichen Hofkonzert



Wann? Am Montag, den 10. Juli 2017 um 19 Uhr



Wo? Im Hof von Dorfstraße 31 in Eberstedt



Was? Die international besetzte Band QuePassa aus Krakau macht eine

fantastische Mischung aus Rock, Jazz, Latin, arrangiert mit viel

klassischer spanischer Gitarre



Wieviel? Um eine Spende für die Band wird gebeten



Freunde, Getränke und evtl. Sitzgelegenheit bitte selber mitbringen

Bier hier, Rost brennt, auch vegan