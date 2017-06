Zahlenspiel: Apolda klingt!

Apolda : Thüringentag |

Der Landesgartenschau-Stadt Apolda steht ein weiteres Groß­ereignis bevor – der 16. Thüringen­tag vom ­9. bis ­11. Juni.

„Es ist mit bis zuBesuchern zu rechnen“, sagt Bürgermeister ­Rüdiger Eisen­brand. ­Unter dem Motto „Apolda klingt“ gibt esVeran­staltungen und Shows aufBühnen – so Konzerte mitStars Tim Bendzko Johannes Oerding und der Eröffnungsshow. Es gibt einen Mittelaltermarkt, Kinderfeste, Theater- und Sportangebote und ein ­Soldaten-Biwak aus der ­Napoleon-Zeit.Die Marktbühne glänzt mit der offiziellen Eröffnung, dem Thüringer Majestäten-­Treffen und weiteren Unterhaltungsange­boten. Volkstümlicher Schlager und Partymusik ­haben ihren Ort auf dem Gelände der Vereinsbrauerei Apolda . Jazz und Kabarett sind auf dem Darrplatz zu genießen. Das Kinderfest ruft in den Paulinenpark. Das Kirchendorf rund um die Luther­kirche steht für Information und Besinnung . Rummel mit Riesenrad auf dem Schlossparkplatz, Mittelaltermarkt auf dem Schlossgelände, Händlermarkt in der Bernhardstraße sind nur einige weitere Programmpunkte inThemenmeilen.­Höhepunkt ist ein großer Festumzug am Sonntag, 11. Juni (13.45 bis 16 Uhr), mit­Aktiven undSchau­bildern auf einer Laufstrecke vonMetern, zu dem alleinGäste in der-Einwohner­Stadt erwartet werden. Für die Ausrichtung des großen Thüringer Volks­festes ­werdenEuro veranschlagt.Tanzbegeisterte werden für Samstag, 10. Juni, um 16 Uhr auf dem Kantplatz gesucht, um die Stadtwette gegen den zehnfachen Tanzweltmeister Michael Hull zu gewinnen.Helfer – Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Landrats­amtes und Ehrenamtliche – sind aktiv. Es stehenGroßparkplätze mitParkplätzen + Shuttle­Anbindung zur Verfügung. ­Händler,Ausschank­wagen,Standrohre für Wasser­anschlüsse,Meter Kabel­brücken,Toiletten-­­Con­tainer undDixi-Klos komplettieren ­dieses Thüringentag-Zahlenspiel Mit Apolda ist erstmals eine Stadt zugleich Aus­richter von Landesgartenschau und ­Thüringentag . „Dies bedeute eine enorme Herausforderung, auch in Sicherheitsfragen“, sagt Rüdiger Eisenbrand.