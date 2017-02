Petitionen (synonym: Eingaben) – ein Ratgeber entsteht

Apolda : Rathaus |

Auszug aus der Verfassung des Freistaats Thüringen



Artikel 14



Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich oder mündlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es besteht Anspruch auf begründeten Bescheid in angemessener Frist.

Räumen wir doch gleich mal mit einem grundsätzlichen, weit verbreiteten und sich hartnäckig haltenden Irrtum auf:



Solange eine örtliche Volksvertretung (Stadt / Gemeinde, Kreis) oder eine kommunale Verwaltung (Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Landratsamt) über keine eigene Satzung oder Ordnung in dieser Angelegenheit verfügt, gilt in Thüringen für die Bearbeitung und Entscheidung von Petitionen (Eingaben) für alle entsprechenden Verfahren das von der Verfassung abgeleitete:)§ 1Begriff(1), die in eigener Sache, für andere oder im allgemeinen Interesse vorgetragen werden.(2)sind Forderungen und Vorschläge für ein Handeln oder Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Hierzu gehören auch Vorschläge zur Gesetzgebung.(3)sind Beanstandungen, die sich gegen ein Handeln oder Unterlassen von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen wenden, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen.Nein, es genügt und ist in den meisten Fällen sogar zweckmäßig, sich - je nach Inhalt und Charakter des Anliegens - beispielsweise unmittelbar an den Bürgermeister oder einen anderen Vertreter bzw. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, aber auch ...– wird fortgesetzt –