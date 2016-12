In Apolda tut sich was: Apolda-App für iOS und Android

Apolda : Glockenstadt Apolda |

Das Jahr 2017 steht vor der Tür, und es kommt ganz dicke in der Kreisstadt des Weimarer Landes:



Thüringer Landesgartenschau, Thüringentag – und Apolda-App?!

Nun, die beiden ersteren sind bereits in aller Munde, die Apolda-App ist zwar seit September bereits online, steckt aber in vielerlei Hinsicht noch in den Kinderschuhen, und ihr bisheriger Bekanntheitsgrad und der Grad der Nutzung, na ja, bescheiden. Dies möchte ich hiermit, mit diesem Beitrag, den ich nach und nach aufbauen möchte, zukünftig ein wenig ändern. Von der App selber nutze ich gern ein bestimmtes Modul - die(Mängelmeldungen, Live-Meldungen) - seit den ersten Tagen sehr aktiv und sammelte bereits zahlreiche Erfahrungen dabei. Ich tue dies auch, damit die Stadtverwaltung praktische Erfahrungen damit machen kann und die App weiterentwickelt wird.Vorerst verweise ich auf die online Quellen, damit sich jeder Interessierte dort direkt ein Bild machen kann, oder auch gleich loslegt, soweit er/sie einen persönlichen Bezug zu Apolda hat, als Einwohner, Unternehmen/Institution oder als Gast/Tourist in der Stadt: