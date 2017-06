21. Sportfest in Niedertrebra vom 23. - 25. Juni

Es ist wieder soweit, vom 23. - 25. Juni steht unser großes Sportfest vor der Tür, aber Achtung wir haben einige Änderungen geplant.

Der Freitag bleibt den Vereinsmitgliedern vorbehalten, denn wir wollen in einem vereinsinternen Turnier unseren besten Tischtennis-Spieler ermitteln. Zuschauer sind natürlich gern gesehen (zumal der eine oder andere Spieler vielleicht noch ein paar Tipps gebrauchen kann).

Am Samstag stehen dann die gewohnten Disziplinen allen Interessenten offen.

Die E-Junioren wollen bei einem Fußballspiel gegen eine befreundete Mannschaft noch einmal alles geben. Gleich im Anschluss daran beginnt das Kleinfeld-Herren Fußballturnier, welches durch das Spiel unserer F-Junioren gegen ihre Muttis unterbrochen wird.

Damit alle ehemaligen Großfeldhandballer sich nicht nur mit Kaffee und Kuchen begnügen müssen, laden wir sie dieses Jahr Samstag Nachmittag ganz herzlich ein. Dann gibt es für sie auch reichlich zu sehen und sie können gleich am Skatturnier, welches ebenfalls am Samstag stattfindet, teilnehmen.

Das Reitturnier startet wieder Sonntag früh, aber auch Darts, Torwand, Luftgewehr und die lustigen Spiele für alle 3er-Teams stehen wieder auf dem Programm.

Nicht vergessen werden sollte der offene Vereinsmehrkampf für alle die gut mit Ball, Kugel oder Dartpfeilen umgehen können. Wer wird Meister über alle Disziplinen??