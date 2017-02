Kabinenpredigt: Wacker Nordhausen muss nach Neugersdorf

Neugersdorf: Stadion |

+ Das Wetter als Gegner + Wacker muss an die Tschechische Grenze, dort wartet der Fußballclub Oberlausitz Neugersdorf e.V. +

Schon wieder wurde die geplante Partie in Luckenwalde abgesagt. Deren Rasenplatz war unbespielbar. Damit ist Versuch Nummer zwei gescheitert, vielleicht klappt es im dritten Anlauf. Da mache ich mir Sorgen für das kommende Spiel am Sonntag. Wacker muss in Neugersdorf ran. Deren Heimspiel gegen Herthas Amateure wurde vergangene Woche ebenfalls abgesagt. Allerdings soll das Wetter ja wärmer werden.Das ist Sache der Ligaverantwortlichen, die wissen ja, was die Vereine an Mitteln zur Verfügung haben. Rasenheizungen sind selbst für 3.-Ligisten schwer zu betreiben. Da es in diese Liga vermutlich keine Jungs gibt, die Länderspiele bestreiten müssen, könnte man sich also den Spielplan vornehmen. Eine längere Winterpause könnte das Problem mit den Absagen verbessern.Stimmt schon, denn im Moment jedenfalls ist das Wetter der hartnäckigste Gegner. Dabei erwarten alle mit Spannung das Trainerdebüt von René van Eck. Mit Lucas Scholl könnte zusätzlich Wackers Winterneuverpflichtung zum Einsatz kommen. Scholl gilt als Nachwuchstalent und wurde beim FC Bayern ausgebildet. Über die Regionalliga bei der Bayern Reserve kam er noch nicht hinaus, obwohl er kurzzeitig mal zum Profikader gehörte. Der 20-Jährige ist der Sohn des früheren Nationalspielers Mehmet Scholl. Der Mittelfeldspieler unterschrieb vergangene Woche einen Vertrag bis 2018.Übrigens ist er der dritte Spieler, nach Yannick Günzel und Daniel Hägler, der den Weg aus der Landeshauptstadt Bayerns nach Nordhausen gefunden hat. Wacker scheint eine gute Adresse für junge Kicker zu sein. Eine Kooperation kann nur von Vorteil sein. Das Konzept von Wacker ist gut, ehrgeizige, junge Spieler zu verpflichten. Allerdings muss man die Geduld aufbringen, wenn zwischenzeitlich die Ergebnisse nicht so gut sind. Solange langfristig gearbeitet wird.Schauen wir kurz auf die Oberlausitzer. Ganz in der Nähe zu Tschechien liegt das Städtchen. Da liegt es auf der Hand, dass etliche Spieler in der Reihen aus dem Nachbarland kommen. Genauer genommen sieben Spieler stehen im Kader. Fast ein Drittel des Kaders. Lukrativ ist das für beide Seiten. Im Sturm hat sich der Kader in der Winterpause verändert.Ja genau, Marcelo de Freitas Costa, ihr erfolgreichster Scorer, wechselt zum Konkurrenten nach Cottbus. Dafür kam als Ersatz Bocar Djumo vom Oberligisten International Leipzig. Bisher trafen beide Teams dreimal aufeinander. Bislang auch noch ohne Nordhäuser Niederlage. In Neugersdorf hieß es zuletzt 2:2-Unentschieden.Wacker möchte in der Tabelle ein Stückchen nach oben. Dafür werden Siege benötigt. Das klappt. Beim Debüt von Trainer van Eck beschert ihn seine neue Mannschaft mit einem 2:1-Auswärtssieg.Ich denke, es wird wieder ein Unentschieden, 1:1 endet die Partie.Der Gegner: Fußballclub Oberlausitz Neugersdorf e.V.Vereinsfarben: blau-weißTrainer: Vragel da SilvaTabellenplatz: 8Top-Torschützen: M. Freitas, J. Marek, T. GerstmannHomepage: www.ofc-neugersdorf.de