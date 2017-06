Kirmeslauf Kleinschwabhausen 25.06.2017

Einmal im Jahr wird es sportlich in Kleinschwabhausen: der Kirmeslauf steht an, veranstaltetvom Dorfclub Kleinschwabhausen und unter tatkräftiger Mithilfe vom Apoldaer LV 90 e.V.ausgerichtet.In diesem Jahr ist es bereits die 9. Auflage desKirmeslauf Kleinschwabhausen „Rund um den Krämersgraben“.Startschuss: Sonntag, 25. Juni 2017 um 09:30 UhrStart und Ziel: Dorf- und Kirmesplan KleinschwabhausenWie in den Vorjahren werden folgende Strecken angeboten:10 km (2 Runden bis Krämersgraben und durch den Ort) für Erwachsene und Jugendliche5 km (1 Runde bis Krämersgraben und durch den Ort) für Erwachsene und Jugendliche2 km für ältere Kinder ab AK 111,5 km für jüngere Kinder bis AK 10sowie die beliebte „Wanderung mit Musik“ für die junggebliebenen SportfreundeAlle aktiven Teilnehmer erhalten kostenlosen leckeren, selbst gebackenen Kirmeskuchen undein kostenloses Getränk nach Wahl. Außerdem winken für die Erstplatzierten attraktivePreise.Teilnahmeinteressenten an den Läufen und der Wanderung können sich auf der Homepagewww.apoldaer-lv.deoder auch unter E-mailkirmeslauf@web.debis zum 24.06.17,20:00 Uhrvoranmelden oder sich direkt am Veranstaltungstag bis 09:15 Uhr am Start anmelden.Die Startgebühr beträgt bei Voranmeldung 7,00 € für die Läufe (Jugendliche der AK 16 bis 19zahlen 3,00 €) und 5,00 EUR für die Wanderung; für Kinder wird keine Startgebühr erhoben.Die Nachmeldegebühr am Veranstaltungstag beträgt 1,00 EUR.Neben der sportlichen Seite soll es auch wieder zu einer lockeren, schönen Nachkirmes-Frühschoppenatmosphäre auf dem Kleinschwabhäuser Kirmesplan mit seinerBirkeneinfassung kommen. Auch das traditionelle leckere thailändische Mittagessensteht wieder auf dem Programm.Wir hoffen natürlich auch wieder auf eine große Anzahl aktiver Teilnehmer.