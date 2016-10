Ilmenau aktuell: Vollsperrung Mühlgraben ab 1. November 2016

Gesamtverkehr ist betroffen

Im Rahmen des Ausbaues Straße des Friedens/Lindenstraße/Mühlgraben im Bereich Mühlgraben/Dr.-Hans-Vogel-Weg, müssen weitere Anpassungsarbeiten durchgeführt werden.Aus diesem Grund wird der Abschnitt Mühlgraben zwischen Parkplatz Mühlgraben und der Einfahrt zur Tiefgarage Lindenstraße 1 und Parkplatz Hotel „Zum Löwen“ für den Gesamtverkehr vom 01.11.2016 bis ca. 18.11.2016 voll gesperrt.Der Zugang zur Tiefgarage bzw. zum Hintereingang des Objektes Lindenstraße 1 und die Zufahrt zum Parkplatz Straße des Friedens 23 – 25 ist in dieser Zeit nicht möglich.Der Durchgang für Fußgänger aus der Fußgängerzone zum Parkplatz Mühlgraben ist während der Bauzeit ebenfalls gesperrt. Der Zugang zum Parkplatz erfolgt über dieSchwanitzstraße oder Lindenstraße – An der Sparkasse – Dr.-Hans-Vogel-Weg – Mühlenstraße.Die Fußgängerzone ist vom Parkplatz Mühlgraben als Fußgänger über die Schwanitzstraße oder über die Mühlenstraße – Dr.-Hans-Vogel-Weg – An der Sparkasse – Lindenstraße zu erreichen