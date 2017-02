Katze überfahren und weitergefahren = "Fahrerflucht und/oder "Sachbeschädigung?"

So geschehen in Plaue (Thür) auf einer Straße in einem Tempo - 30 Zone gegen 13.10 Uhr am 16.2.2017 kurz vor dem Postplatz-Höhe Kinderspielplatz. Ich konnte selber noch deutlich erkennen, dass eine schwarze Katze vor dem voranfahrenden Fahrzeug aus einer Pfütze auf der Straße Wasser trank. Schon war da mein Gedanke, „obwohl die Katze das Auto bemerkt hat?“, der Fahrer hätte es aber bei der Geschwindigkeit mit Sicherheit sehen können?“ Es kam aber leider dazu, dass die Katze vorn mit Auto kollidierte und dann vom Hinterrad überrollt wurde. Der Autofahrer fuhr aber ohne jegliche Reaktion weiter und ließ das Tier mitten auf der Strasse liegen.(Es war schon kurios da ich direkt vom Tierheim Ilmenau von einer Besprechung kam und dort schon das Leid eines eingezogenen, völlig verwahrlosten, erkrankten kleinen Tibet Terriers ansehen musste.)Nun ich hielt an und konnte aus Grund meiner Erfahrung nur noch den Tod feststellen, wohl als Folge der inneren Verletzung des Tieres. Mit meinem Transponterlesegerät, welches ich eigentlich immer im Auto habe, konnte aber keine Transponder-Nummer (Chip-Tierkennung) festgestellt werden. So entfernte ich das verendete Tier von der Strasse und legte die Katze erst einmal zur Seite ab, danach klingelte ich an den nahe gelegenen Häuser-wegen einer eventuellen Halterfeststellung des Tieres - hatte aber kein „Glück“ damit!Danach informierte ich (nicht über den Notruf) die Polizei und die Gemeindeverwaltung. (Abholung des verendeten Tieres, wenn Halter nicht ermittelt wird)Der Tod eines Haustiers ist für die meisten Besitzer oft ein mehr oder weniger schwerer emotionaler Schlag.Von dem Fahrer hätte ich wenigstens erwartet, das man anhält und nachsieht, was geschehen ist und dann zumindest entsprechende, selbstverständliche Handlung vornimmt und den Sachverhalt entsprechend mitteilt.Man darf schon darüber „spekulieren“ wie hätte sich der PKW-Fahrer denn verhalten, wenn es sich um ein „anderes Lebewesen“ gehandelt hätte. Insbesondere da der Vorfall auch in Höhe des Kinderspielplatzes geschehen ist. Auch wenn das „geliebte Gefährt“ beschädigt worden wäre, hätte man sicher alles versucht um die Versicherungsschaden zu regulieren.Es besteht in unserem Rechtssystem aber leider rechtlich keine Meldepflicht solcher Vorfälle mit Tieren und es liegt auch kein Tatbestand der Fahrerflucht im Sinne des §142 Strafgesetzbuch (STGB) vor.Allerdings kann sich der Autofahrer der Tierquälerei strafbar machen, wenn er das Tier einfach zurücklässt. Diese kann mit einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro bestraft werden.Eine Meldung wird dann notwendig, wenn das verstorbene Tier eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellt - Beispielsweise dadurch, dass es mitten auf der Straße liegt oder über die Straße flüchtet, wenn es nur angefahren wurde. Bis dato gilt das Überfahren oder nicht sachgerechte Töten eines Tieres leider auch nur als „Sachbeschädigung“Bei Tieren gelten allerdings besondere Bestimmungen für die Halter: „So ist der Tierhalter dafür verantwortlich, dass von seinem Haustier keine Gefährdung für andere ausgeht!“Rennt also ein Tier unkontrolliert auf die Straße, ist eine solche Gefährdung gegeben, da ein Verkehrsunfall entstehen kann. Der Halter auch von sogenannten „Freigängern“ bei Katzen hat also in diesem Fall eine Pflichtverletzung begangen. Somit kann, wenn eine Katze überfahren wird, keine Unfallflucht vorliegen.Persönlich aber ärgere nicht nur ich mich darüber, dass zwar für Hundehalter eine Versicherungspflicht, und Transponder-Kennungspflicht sowie Hundesteuer gesetzlich vorgeschrieben ist, aber für Katzenhalter eben nicht. Ich setze mich persönlich schon länger dafür ein, dass die Katzenhalter genauso in die Pflicht genommen werden auch die „Freigänger-Katzen“ zu Sterilisieren und/oder Kastrieren zulassen. Denn durch die unkontrollierte Vermehrung wird der „Vogelpopulation“ großer Schaden zu gefügt.Fazit: Auch wenn es keine Fahrerflucht war oder ist und/oder keine direkte Meldepflicht besteht wenn eine Katze überfahren wird, muss dabei beachtet werden, dass das Tier nicht unnötig leidet und dass keine Gefährdung für den nachfolgenden Verkehr besteht. Eventuelle Ansprüche auf die Kostenübernahme für die Reparaturen am Fahrzeug, können dem Tierhalter gegenüber gestellt werden.Nach dem Tier zu sehen – eventuell eine Mitteilung an die Gemeinde und/oder Polizei würde zumindest der menschliche Anstand von dem Fahrer erwarten……..!!!(Im Anhang keine Bilder der verendeten Katze)Eckehard Dierbach (Plaue/Kleinbreitenbach)