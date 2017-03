Das „Deutsche Musikfernsehen“ präsentiert: „Die große Schlager Hitparade“

Ein Muss für jeden Schlager-Fan:Wir begrüßen die großen Stars des Schlagers amin der. Die Elite des deutschen Schlagerswerden für Stimmung und ausverkaufte Hallen sorgen.Mit ihrem Hitalbum „Millionen von Sternen“ gelangdas große Comeback. Schon als 10-Jährige konnte der einstige Kinderstar mit „Und dabei liebe ich euch beide“ einen unvergessenen Kulthit landen.Ein weiterer Höhepunkt ist der SchlagerTitan- er ist seit 40 Jahren von der Showbühne nicht mehr wegzudenken. Als Sänger und Songschreiber gelangen ihm von„Amore mio...“ bis “Ich fang dir den Mond“ oder im Duett mit Drafi Deutscher„Du bist alles (Maria, Maria)“ große Erfolge. So wurde er bereits 2013 mit dem Ballermann-Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Seit 30 Jahren sinddie erfolgreichste Schlagerband und Nr.1 in der Schweiz.Sie schaffen es auch bei uns mit jedem ihrer Alben in die Top Ten der Charts. Eingängige Melodien und Texte wie in „Du bist wie die Sterne so schön“ und „Mama Mia Maria“ sind ihr Markenzeichen und begeistern die stetig wachsende Fangemeinde.Megastarist für mehr als 1000 Schlagerhits verantwortlich – diese schuf er unter anderem für Mireille Mathieu, Rex Gildo, Roland Kaiser und Andy Borg. Auch seine eigenen Titel sind wahre Hitgaranten – so ist er mit Liedern wie „Am weißen Strand von San Angelo“, „Sommernacht in Rom“ und „Weiße Rosen schenk’ ich dir“ längst zur Schlagerlegende geworden.Mit einer gigantischen Liveshow garantieren die Superstars des deutschen Schlagers beste Stimmung und animieren zum Mittanzen und Abfeiern.Präsentiert wirdvom Deutschen Musik Fernsehen, dem Sender für Schlager und Volksmusik. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anTHOMANN Management unter Tel. 09546-9449-0, über info@THOMANN-Management.de oder besuchen Sie www.THOMANN-Management.de.Sichern Sie sich jetzt Ihre Karte im Vorverkauf. Karten gibt es bereits ab 39,90 €.Fr., 28.04.2017Beginn: 18.00 UhrEinlass: 17.00 UhrVVK: Ilmenau Information Tel. 03677-600300, Freies Wort Tel. -67720& an allen bek. VVK-Stellen