Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

17. Geschichten-Adventskalender 2016 im Prinzenhof



Heimlichkeit liegt in der Luft! Adventskränze werden geschmückt, Plätzchen werden gebacken, Lieder gesungen und es werden Geschichten vorgelesen oder erzählt. Ja und jeden Tag kann ein Türchen vom Adventskalender geöffnet werden ...



Auch in der Arnstädter Kinderbibliothek im Prinzenhof gibt es einen Adventskalender, einen ganz besonderen ... einen Geschichten-AdventsKalender. Dieser ist prall gefällt mit den schönsten Märchen und Weihnachtsgeschichten. Vom 28.11.2016 bis einschließlich 16.12.2016 wird an jedem Öffnungstag um 16.30 Uhr eine Geschichte vorgelesen. Viele Kinderbuch-Lieblinge begegnen uns da: der kleine Maulwurf, der Rabe Socke und viele mehr. Als Vorleser haben sich auch in diesem Jahr wieder viele Jugendliche, Mütter, Großmütter und ein Vorlesepapa bereit erklärt, Kindern ihre Zeit zu schenken und ihre Lieblingsmärchen oder -geschichte vor zu lesen und damit nicht nur den Kindern die Zeit bis zum Weihnachtsfest zu verkürzten. Herzlichen Dank allen Vorlesern!



Und wer von den kleinen Zuhörern den meisten Geschichten lauschen konnte, kann am Ende sogar Kalenderprinz oder-prinzessin werden.











Montag, den 28.11.2016 Stephanie Schönbrunn Ein Weihnachtsfest für Freunde

Dienstag, den 29.11.2016 Rebekka Schnauß Überraschungsgeschichte

Donnerstag, den 01.12.2016 Diana Geyer Der kleine Maulwurf und der Schneemann

Freitag, den 02.12. 2016 Franziska Schöneweck Rabe Socke feiert Weihnachten

Montag, den 05.12.2016 Monika Ruhlich Die zwölf Brüder

Dienstag, den 06.12.2016 Svenja Schneidewind Das Weihnachtswunschgeheimnis

Donnerstag, den 08.12.2016 Laura Packwitz Das Geheimnis der Weihnachtswichtel

Freitag, den 08.12.2016 Liv-Berit Heinz Dr. Brumm feiert Weihnachten



Montag, den 12.12.2016 Jens Günther Überraschungsgeschichte

Dienstag, den 13.12.2016 Silke Henkel Überraschungsgeschichte

Donnerstag, den 15.12.2016 Yvonne Feuerpfeil Das Eselchen und der kleine Engel

Freitag, den 16.12.2016 Katrin Köhler Grummel freut sich auf Weihnachten



Im Anschluss an die Geschichte am Freitag, den 18.12.2015 wird der Kalenderprinz/die Kalenderprinzessin gekrönt!





Die Arnstädter Kinderbibliothek lädt wieder herzlich ein zum Hören und Lauschen!