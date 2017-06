22 Jahre in 2 Stunden - große Abschiedsgala für den Intendanten Michael Schneider

Arnstadt : Theater im Schlossgarten |

Nachdem Intendant Michael Schneider das Theater im Schlossgarten in Arnstadt über 22 Jahre geleitet hat, verabschiedet er sich in jetzt den Ruhestand. Daher veranstaltet der Theaterverein am 25. Juni, um 18 Uhr eine große Abschiedsgala mit dem Titel „22 Jahre in zwei Stunden“ zu seinen Ehren.



Die Besucher dürfen sich freuen auf einen rasanten Rückblick auf die Schaffenszeit von Michael Schneider in Arnstadt und die Entwicklung des Theaters im Schlossgarten seit seiner Wiedereröffnung 1995. Mit dabei ist „sein“ Ensemble, das „Junge Musical“, das in drei Blöcken Ausschnitte aus vergangenen Produktionen zeigen wird.



Angefangen bei „Manege frei“ über „Fame“ bis hin zum Publikumsliebling „Non(n)sens“ sind viele Beispiele von Schneiders Wirken zu erleben.



Die „Kleine Bühne Arnstadt“ steuert zwei Sketche bei und die Crew von „Grossstadt Entertainment“ präsentiert noch einmal Lieder aus den erfolgreichen Musical-Weihnachtsproduktionen „Die Schöne und das Biest“ und „Alice im Wunderland“. Außerdem gibt es ein kleines Abba-Potpourri und eine Menge weiterer musikalischer Einlagen von Freunden des Theaters.



Den Schlusspunkt bildet ein Ausblick auf die kommende Spielzeit, in der der neue Intendant Oliver Meier Ausschnitte aus den beiden neuen Eigenproduktionen der Saison 2017/18 vorstellen wird.



