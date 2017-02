750 Cent für Stadtilm

Die Stadtilmer möchten das Jahr 2018 nutzen, den Bürgern und Gästen der Stadt die Geschichte und Entwicklung Stadtilms in verschiedensten Formen näher zu bringen. Für das Stadtjubiläum 2018 sollen viele Veranstaltungen mit regionaler und überregionaler Wirkung stattfinden.Im Mittelpunkt steht das Festwochenende vom 17. – 19. August 2018. Neben einem Mittelalter- und Handwerkermarkt am Zinsboden wird es ein umfangreiches kulturelles Programm auf und um den größten Marktplatz Thüringens geben. Im Mai 2018 wird eine Festsitzung an das Ereignis vom 13. Mai 1268 erinnern.Dokumentiert auf ca. 160 Seiten wird anlässlich unserer Jahrfeier ein umfangreiches Fest-Magazin die Chronologie der wichtigsten historischen Ereignisse der vergangenen 750 Jahre aufzeigen.Wer kennt ihn nicht, den „Stadtilm-Film“ von 1993. Die damalige Momentaufnahme Stadtilms ist heute schon Geschichte und erinnert eindrucksvoll an die damalige Zeit. Anläßlich des Jubiläum wird eine Neuauflage des Filmes mit Momentaufnahme aus dem heutigen Stadtilm und den hier lebenden Menschen produziert und herausgeben.Für die Vorbereitungen, Gestaltungen und Durchführung verschiedener Aktivitäten während des gesamten Jubiläumsjahres, bedarf es eines besonderen Engagements der Stadt Stadtilm, aber auch ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie der Freunde unserer Stadt in personeller und auch finanzieller Hinsicht.Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Ausgestaltung des Festwochenendes im August 2018 und die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2018.Was erwartet Sie als Spender? Alle Spender werden auf unserer Internetseite www.stadtilm.de namentlich aufgelistet, sofern dem nicht ausdrücklich widersprochen wird. Wer Interesse hat, kann dem Jubiläum natürlich auch eine Unterstützung über diesen Betrag hinaus zukommen lassenWie wird gespendet? Ihre Spende erreicht die Stadt Stadtilm durch einfache Überweisung unter Benennung Ihres Namen und des Verwendungszweckes „Spende 750 Jahre Stadtilm“ auf das Konto bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau:IBAN: DE 55 840 510 10 182 000 002 4BIC: BIC HELA DE F1 ILK