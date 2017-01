Bach-Festival-Arnstadt "Junge Schüler - Alte Meister"

Die Begeisterung für die Schönheit und Vielfalt der Musik an Kinder und Jugendliche weiterzugeben, zählt zu den schönsten Aufgaben. Große Komponisten und Musiker betrachteten es zu allen Zeiten als einen wichtigen Aspekt ihres Schaffens, Lehrmethoden oder Kompositionen für Kinder und Jugendliche zu schreiben oder gar als Lehrer tätig zu sein. So oblag es auch Johann Sebastian Bach während seiner Zeit in Arnstadt junge Musiker auszubilden.Weitere Informationen auf www.bach-festival.de