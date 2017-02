Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

Jeden 1. Donnerstag im Monat , Punkt 4 , also um 16 Uhr ist Vorlesezeit im Prinzenhof. Die neue Vorlesereihe für kleine und große Zuhörer ab 4 hat schon viele Fans. Am 2. März ist es wieder soweit! Dieses Mal liest Anke Müller aus dem lustigen Kinderbuch "Blöde Ziege - dumme Gans" vor.

"Du bist schuld!" "Nein, du!"

Die kleine Ziege und die kleine Gans sind beste Freundinnen. Trotzdem streiten sie sich manchmal darüber, wer gewonnen oder verloren hat, wer etwas zurückgeben muss und wer schuld an den Kritzeleien an Herrn Katers Garage ist. Wie gut, wenn man beide Seiten kennt und sich am Schluss wieder vertragen kann.

Vier Konfliktsituationen aus dem Kinderalltag beschrieben aus zwei Perspektiven.



Die Bibliothek im Prinzenhof lädt dazu herzlich ein! Eintritt ist frei! Rechtzeitiges Kommen sichert gute Plätze!