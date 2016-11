Charlies Tante - Schlagerkomödie

Arnstadt : Theater im Schlossgarten |

„Charlies Tante“, eine der erfolgreichsten Komödien weltweit, eroberte den Broadway im Sturm. Kein Wunder, dass der grandiose Komödien-Stoff zu berühmten Verfilmungen inspirierte: Heinz Rühmann und Peter Alexander schlüpften dafür in Frauenkleider. Am 12.11. lernt Charlies Tante nun im Arnstädter Theater das Singen! Die neue Schlagerkomödie hat die besten Kultschlager aus den 60er und 70er Jahren im Programm. Insgesamt wurden rund 20 Super-Hits wie „Er hat ein knallrotes Gummiboot“, „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“, „Eine Mark für Charlie“ und noch viele, viele mehr in die Handlung eingearbeitet. Es beginnt alles damit, dass sich der Student Charlie mit einem Mädchen verabreden möchte, dafür aber eine Anstandsdame braucht. Doch die vorgesehene Anita Lucia Carmencita Gonzales (Charlies Tante aus Mexiko) sagt kurzfristig ab - also muss ein Freund von ihm, als Frau verkleidet, die Rolle spielen. Dank dieser Idee nimmt das amüsante Verhängnis seinen Lauf... Als Darsteller ist unter anderem Musicalstar Oliver Grice mit dabei. Er sorgte u.a. als Premierenbesetzung des Timon in „Disneys König der Löwen“ in Hamburg für ausverkaufte Vorstellungen. Karten sind bei den VVK-Stellen und an der Abendkasse erhältlich.