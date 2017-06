Da capo für musikalische Stadtführung

Am Sonnabend, dem 10. Juni 2017, wird es ein da capo für die musikalische Stadtführung in Arnstadt geben. Los geht es um 14:00 Uhr an der Tourist-Information Arnstadt. Dort sind ab Freitag die Karten zum Preis von 7,00 Euro erhältlich. Die musikalische Führung am vergangenen Sonnabend war ein großer Erfolg. Gäste, Guide und Musiker hatten gemeinsam viel Spaß auf Ihrem Rundgang durch die Bachstadt Arnstadt. Darum möchte Stadtführer Klaus Ehring am kommenden Sonnabend zur gleichen Zeit eine weitere musikalische Führung anbieten.



Mit Gesang, Gedichten und viel Humor führt Ehring zu den musikalischen Orten der Bachstadt Arnstadt. Dabei wird er von zwei Arnstäder Musiker instrumental begleitet. Passend zum Jazzweekend wird der Schwerpunkt diesmal bei der Jazzmusik liegen. Als Gästeführer ist Klaus Ehring seit rund zehn Jahren in Arnstadt unterwegs. Bei den beliebten kulinarischen Stadtführungen geht er in seiner Rolle als Ludwig Bechstein auf. Vielen Arnstädtern ist er aber auch als Lokalreporter bekannt. Regelmäßig berichtet er über Klassik- und Jazzkonzerte. Privat hört Klaus Ehring vor allem Bob Dylan und Leonard Cohen, über die er auch schon Vorträge gehalten hat.