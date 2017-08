Daumesdick - Puppenspiel mit Christiane Weidringer

An der Liebfrauenkirche 2

Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

17. Thüringische Puppenspielwoche 20. August bis 30. November 2017

ausgerichtet von der LAG Puppenspiel e.V. Thüringen

gefördert vom Freistaat Thüringen – Staatskanzlei, Abteilung Kultur und Kunst,

Kleinkunstfestival „Grenzgänger“ der evangelischen Kirche und privaten Spenden





DAUMESDICK Figurentheater Christiane Weidringer, Erfurt

Nach dem Märchen der Brüder Grimm.

für Kinder ab 3,5 Jahre, 45 Minuten



Regie: Harald Richter, Spiel: Christiane Weidringer, Ausstattung: Matthias Hänsel



Daumesdick, der kleine Held aus dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm geht wagemutig auf Reisen. Draußen in der großen Welt begegnen ihm nicht nur freundliche Wesen. Er landet in den Fängen eines Gauners, im Magen einer Kuh und im Rachen eines Wolfes, doch er läßt sich nicht unterkriegen. Seine Winzigkeit ist seine Stärke und so kommt er nach einer abenteuerlichen Reise unbeschadet nach Hause zurück. Ein Theatervergnügen sowohl für Kleine als auch Große.