Der steinige Weg zum Foto-Fachdrogisten

Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

Buchvorstellung mit Autor Albrecht Reiß



Mit Mutters Frage, ob Drogist nicht auch ein schöner Beruf für ihn wäre, fing alles an...

"Man könnte auch sagen: für Albrecht Reiß nahm das Drama seinen Lauf, führt man sich die Schikanen seines späteren Chefs, des "Gorillas", vor Augen. Manche Erlebnisse sind so skurril , dass man sie für Phantasie-Geschichten halten könnte. Doch das meiste in diesem Buch hat der 1942 geborene Thüringer genau so erlebt. Die kurzweilige Zeitreise ist mit viel Humor gewürzt, ohne dabei die ernste Seite auszublenden, denn seine Lehre hatte es echt in sich!" aus dem Klappentext des Buches