Die Jahreszeit der guten Musik

Die Jazzmeile präsentiert Erna Rot in Arnstadt

Wenn es um Jazz geht, ist Arnstadt ganz sicher eine der ersten Adressen in Thüringen geworden. Verteilt über das ganze Jahr präsentieren die Ehrenamtler der IG JAZZ hochkarätige Konzerte. Am Samstag, den 12. November gastiert die Berlinerin Erna Rot im ältesten Ort und präsentiert einen Abend voller Lieder. Erna Rot singt auf Deutsch – ohne Schnörkel, unverblümt mit einfacher Sprache, aber manchmal erschreckendem Tiefgang. Über Scharlatane, Wichtigtuer, Nörgeljane und Miesepeter. Frech, rotzig, ironisch und durchaus etwas böse. Musikalisch ist Jazz ihr Boden, den sie zusammen mit ihrer Band bunt mit den Charakteren des französischen Chansons, Big Band Swing, Bossa Nova, Blues und Avantgarde-Pop nach Lust und Laune bemalt. Aber vor allem ist es Musik, vor allem ist sie authentisch und vor allem ist sie Erna! Interessierte Zuhörer sind in den urigen Neideckkeller der Schloßruine herzlich eingeladen, Beginn ist 20.00 Uhr.