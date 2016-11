DIE kaufen wir uns

Arnstadt : Theater im Schlossgarten |

Wer hat nicht schon selbst einmal einen solchen Vorsatz gefasst und wollte seinem Herzen Luft machen. Das Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ setzt es am 11.11. in die Tat um. Mit Vehemenz schleudern die Kabarettistinnen Marion Bach und Heike Ronniger den Titel ihres Programms ... von der Bühne. Und sie halten, was sie mit diesem Versprechen ankündigten. ... Das Programm ist von Anfang an höchst musikalisch angelegt. Oliver Vogt und Christoph Deckbar arrangiert, komponiert und auch intoniert, was die Klaviatur hergibt. ... Es ist eine wahre Freude, dieses Spiel der Worte, Gesten und politisch-satirischen Tiefschläge unter die regierende Gürtellinie zu erleben. Die beiden Kabarettistinnen bohren sehr wohl schmerzhaft in den medialen Wunden, kaufen sich eine Zeitung und schreiben die Rezension gleich selbst. Das würde der Autor dieser Zeilen bedauern, denn mehr als die Bewunderung für diese tolle Leistung des Damen Duos und die stürmische Begeisterung des Publikums für dieses Programm wird nicht niedergeschrieben. Karten sind bei den bekannten VVK-Stellen und an der Abendkasse erhältlich.