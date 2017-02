Ein Abend mit Tom Astor

Ein Lob dem Arnstädter Theaterpublikum;



„Ein Abend mit Tom Astor“- so lautet auch seine neue Doppel-CD - erlebt haben wir einen Abend am vergangenen Sonntag im Stadt-Theater Arnstadt. Als bekennender Liebhaber der Countrymusik hatte ich erst kurz vorher nur in der TA gelesen, dass er in Arnstadt zu einem Auftritt gastiert und Karten bestellt. Natürlich muss nicht jeder Tom Astor kennen oder Country –Musik-Liebhaber sein.

Zur Erläuterung: Tom Astor ist ein sehr bekannter deutscher Sänger, Musiker, Komponist, Texter und Produzent der Schlager- und Country-Musik-Szene. Er hat 40 Alben und mehr als 600 eigene Songs aufgenommen. Der Künstler verkaufte bisher über vier Millionen Tonträger. Als einer der ersten deutschen Sänger trat er 2000 in der Grand Ole Opry auf. Im Mai 2007 erschien das Album Duette, auf dem Astor unter anderem mit Johnny Cash, Kenny Rogers, Waylon Jennings, Billy Swan und Willie Nelson singt

Er ist es eigentlich gewöhnt vor vollen Rängen und oder auf gut besuchten Festivalevents aufzutreten. Von Anfang an hat mich sehr misstrauisch gemacht, dass wir so relativ wenig Publikum vor und im Theater bemerkten. Deshalb haben wir vorsichtshalber noch einmal nachgefragt: „ob wir uns denn auch wirklich auf einen „Ein Abend mit Tom Astor“-freuen konnten - was uns dann auch bestätigt wurde. Wir hatten Karten auf dem Rang-nach dem letzten „Gong“ kurz vor Beginn der Veranstaltung konnte ich 10 Besucher und zwei Feuerwehrleute auf dem Rang zählen- im Parkett schätzte ich etwa auf 120 Country-Liebhaber (bei 309 Sitzplätzen)- so war es auch leicht möglich noch schnell einen besseren Platz zu „besetzen“! Und „Tom Astor“ erschien doch tatsächlich auf der Bühne- musikalisch bekleidet von seinem Sohn- einem begnadeten Melodie-Gitarristen und Sänger sowie einem zweiten Gitarren-Musiker. In seiner Begrüßungsrede an das Publikum sprach er es an: „dass er es eigentlich gewöhnt ist vor „Vollen Häusern“ zu spielen aber er spielt seine Musik auch vor einem begeisterten Zuhörern in familiärer Atmosphäre. Mit seinen bekannten Liedern wie: „Freunde; mit einer starken Frau; Jenseits der Zeit; Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser; irgendwie wird’s schon gehen; junger Adler; Hallo, guten Morgen Deutschland u.v.a., begeistert nicht nur der herrliche Gitarrensound,- nein auch die Texte der Lieder sind sehr real und lebensidentisch.(Entgegen mancher unsinniger Schlagertexte so vieler Schlagersänger) Natürlich hörten wir auch “Johnny Cash-Hit Medleys und auch Trucker-Musik. Die relativ geringe Anzahl der anwesenden, begeisterten und textsicheren Arnstädter Publikums „füllten“ mit Ihrer Begeisterung alle "leergebliebenen Plätze".

Hierfür meine Anerkennung und großes Lob dem Publikum und den drei hervorragenden Musikern.

Einen „Wermutstropfen“ gab es trotzdem zu nennen, insbesondere gerichtet an die Veranstalter bzw. Verantwortlichen! Unter dem überschaubaren Publikum ist schon vor Beginn und im Vorraum der Veranstaltung angetrunkenen Personen unangenehm aufgefallen, welchen Einlass gewährt wurde. Während der Veranstaltung fiel insbesondere eine männliche Person „aus dem Rahmen“, welche laut rufend und gestikulierend mit den Musiker und Tom Astor in Kontakt zu kommen versuchte. Das steigerte sich noch nach der Pause, denn dieselbe Person gelangte ohne jegliche Kontrolle oder Behinderung durch die Verantwortlichen mit einem großen vollen Glass Bier bis in die erste Reihe und stellte sein Bier auf der Bühne ab. Sehr diplomatisch und versiert reagierten die Künstler darauf, so dass die Situation nicht eskalierte. Danke dafür den Musikern und berechtigte Kritik an die Theaterverantwortlichen.



Eckehard Dierbach (Plaue-Kleinbreitenbach)