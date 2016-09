Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

Ein Abend zum Schmunzeln im Prinzenhof

mit Rentnerlehrling Matthias Biskupek

Am Donnerstag, den 27. Oktober, um 19: 00 Uhr ist der bekannte Thüringer Autor, Publizist und Literaturkritiker Matthias Biskupek in der Arnstädter Bibliothek im Prinzenhof zu Gast und stellt sein neustes im Mitteldeutschen Verlag erschienenes Buch »Der Rentnerlehrling« vor.



Für jedes seiner Lebensjahre erzählt Biskupek darin eine Geschichte – geboren 1950, macht das 66 an der Zahl.

Manches hat er sich frech ausgedacht, anderes stammt direkt aus der eigenen Familie. Komisch, berichtend, satirisch, nachdenklich – der Autor liebt es, wie im Dekameron den Erzähler zu wechseln.

Damit der bunte Faden erkennbar bleibt, hat Biskupek seinen Jahren reale Details zugeordnet – aus der Weltgeschichte und der eigenen Biografie.

Man darf rätseln: Was ist Wahrheit, was Phantasie?

Eintrittskarten zu 4 € gibt es in der Bibliothek im Prinzenhof. Reservierung unter 03628 640718