Die Stadt- und Kreisbibliothek „Im Prinzenhof“ lädt im Rahmen der 16. Thüringische Puppenspielwoche am Mittwoch | 26. Oktober 2016 | 16:00 Uhr ganz herzlich zu der folgenden Veranstaltung ein:



Fingerhut – Puppenspiel mit Petitmonde- ein irisches Märchen für alle Interessierten ab 4 Jahre.



Linda Trillhaase erzählt mit viel Charme und Witz das irische Feenmärchen „Fingerhut“ mit dem vielleicht kleinsten Bildertheater der Welt. Sie lädt ein zum Zuhören, Mitspielen und Mitsingen.

Ausgerichtet von der LAG Puppenspiel e.V. Thüringen, gefördert vom Freistaat Thüringen – Staatskanzlei, Abteilung Kultur und Kunst, Kleinkunstfestival „Grenzgänger“ der evangelischen Kirche und privaten Spenden.



Dauer: ca. 40 Minuten,

Eintritt: 6 € Erwachsene, 4 € Kinder



Voranmeldung: unter 03628 - 64 07 18



Kartenverkauf in der Bibliothek während der Öffnungszeiten (Mo, Do, Fr: jeweils von 13:00 – 18:00 Uhr sowie Di: 10:00 – 12:00 und 14:00 – 19:00 Uhr)