Frauen sind die besseren Männer! - findet Eulenspiegel-Autor und Satiriker U. S. Levin

Ja. Für manche Unwägbarkeiten des Lebens wünschte ich mir Beistand. In meinem ersten Kinderbuch geht es um Integration und Gewalt an Schulen. Für Lars ist die Welt bis zum dritten Schuljahr in Ordnung. Dann bekommt der Vater einen Job in einer anderen Stadt und die Familie muss umziehen. An der neuen Schule wird der Junge gemobbt. Eines Tages fängt er im Bad diese Fliege und gefällt sich in der Rolle des Stärkeren. Doch dann lässt er die Fliege aus Mitleid frei und nutzt ihr Angebot, Wünsche zu erfüllen, um gegen die Stänkerer anzutreten. Mit diesem Programm bin ich oft an Schulen und in Bibliotheken unterwegs.Ich erinnere mich an einen Jungen, der nach der Lesung zu mir kam, mich umarmte, zu mir aufsah und sagte: "Ab jetzt töte ich keine Fliege mehr." Ich war überrascht und gerührt zugleich. Beim Schreiben war mir nicht bewusst gewesen, was die Geschichte in Kindern tatsächlich auslösen würde.Ich bin seit gut 18 Jahren unterwegs und stelle nach etwa 1500 Veranstaltungen noch immer fest, dass alle Gefühle leichter zu erzeugen sind, als Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist Schwerstarbeit. Niemand lacht grundlos – ich muss das herauskitzeln.Wenn ich aus meinen Arztbüchern vorlese, sind die Säle meist bis auf den letzten Platz besetzt. Das Thema passt ja zur Umgebung. Letztens kam nach der Veranstaltung eine Frau zu mir und sagte: „Das war seit Monaten mal wieder ein Lichtblick.“ In Erinnerung geblieben ist mir auch eine 75-jährige Patientin, die nach der Lesung ihre Hand auf meine legte und meinte: „Ihr Programm ist besser als so eine Scheiß-Physiotherapie.“Eine, die gut tut, hoffe ich. Es geht ein wenig um Wintersport – das passt ja zu Thüringen - und sehr viel um die Midlife Crisis bei Männern um die 50, die sich noch einmal zu sportlichen Höchstleistungen aufschwingen. Ein Mann mittleren Alters bekommt eine Skiausrüstung geschenkt, rauscht damit durch das Treppenhaus und reißt eine alte Oma um. Was dann geschieht, erzähle ich jetzt natürlich nicht.Ja, Frauen sind eindeutig das bessere Serienmodell, das wahrhaft starke Geschlecht. Schauen Sie nur in die Politik.Gerade dann. Sie werden lachen, aber in Krisen habe ich mehr Zulauf und verkaufe mehr Bücher als sonst. Das ist wie ein Stimmungsbarometer. Die Menschen wollen abgelenkt werden von all den schlechten Nachrichten.U. S. Levin, Jahrgang 1960, lebt in Markkleeberg. Für Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen - unter anderem das Satiremagazin "Eulenspiegel" - schreibt er satirische Kurztexte, Aphorismen, Gedichte, Humoresken und Sketche.Bisher veröffentlichte er 14 Bücher, darunter: "Lars und die geheime Wünschefliege", "Frauen sind die besseren Männer", "Sex vor zwölf", "Nichts für starke Nerven", "Eiterherd ist Goldes wert", "Bis dass der Arzt uns schneidet", "Ich bin nüchtern, aber in Behandlung".26. Januar, 19 Uhr, Stadtbibliothek Saalfeld; 9. Februar, 10 Uhr, Kinderprogramm Wunschfliege und 19.30 Uhr Programm für Erwachsene, Stadt- und Regionalbibliothek Gera; 17. Februar, 19 Uhr, Stadt- und Kreisbibliothek Bad Salzungen (Änderungen vorbehalten).Karten an der Abendkasse.