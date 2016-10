Führung zum Gedenken an jüdische Familien

Seit 2007 zeigen in Arnstadt Stolpersteine an, wo einst jüdische Familien zuhause waren. Dem Gedenken an diese Familien ist die nächste Sonderstadtführung gewidmet. Los geht es am Sonnabend, 5. November 2016, um 14:00 Uhr an der Tourist-Information Arnstadt. Karten sind dort bereits jetzt zum Preis von 6,00 Euro pro Person erhältlich.



Wo sich in Arnstadt Stolpersteine befinden und welche Geschichten sie erzählen, das erfahren die Teilnehmer aus erster Hand von Jörg Kaps. Er ist Stadtjugendpfleger und Initiator der Stolpersteine in Arnstadt. Für sein Engagement wurde Jörg Kaps im vergangenen Jahr mit dem Deutsch-Jüdischen Geschichtspreis geehrt.