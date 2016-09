Gospel-Konzert

Arnstadt : Theater im Schlossgarten |

Schwungvoll und besinnlich geht es am Abend des 08. Oktobers zu. Freuen Sie sich auf den berühmten Gospelchor aus Pahlen. Das Konzert setzt sich zusammen aus klassischen Gospels und Eigenkompositionen des Chorleiters Andy Anderson. Durch seine herausragenden Arrangements bekannter Gospelsongs gelingt dem Chor eine individuelle und beeindruckende Interpretation, sodass die Beliebtheit und Wertschätzung des Chores auch 21 Jahre nach seiner Gründung ungebrochen scheint. Ein Alleinstellungsmerkmal des Chores ist die gefühlvolle und fachlich basierte Moderation durch Pastor Klaus Struve, der zu den Chorgründern gehört, ebenso wie Rudolf Hinrichs, der mit seinem Klavier/Keyboard dem Chor seinen einzigartigen Klang verleiht. Der Chorleiter, Andy Anderson, war Chef der legendären Band „Soulful Dynamics“, die mit Mademoiselle Ninett, den wohl bekanntesten Hit landete. Unterstützt wird er von Olaf Naujocks an der Gitarre, dem es schnell gelungen ist, den Chor mit seinem Spiel eindrucksvoll zu begleiten. Der Chor aus Norddeutschland trat auch im Berliner Dom und zu verschiedenen Kirchentagen auf. Die Musiker begleiten ca. 60 Sängerinnen und Sänger, welche mit beeindruckenden Solostimmen das Arrangement abrunden und das Publikum in ihren Bann ziehen. Für diese Veranstaltung verlost das Theater 2x2 Freikarten. Weitere Infos finden Sie unter www.gospelchor-pahlen.de