Jazzgeburtstag mit "Still In The Woods"

Zum Geburtstag der IG JAZZ Arnstadt gibt es immer im Januar ein Konzert als Geschenk für die ehrenamtlichen Organisatoren des Arnstaädter Jazzweekends.

„Still In The Woods“ – dahinter verbergen sich vier junge Berliner Musiker und ihr Projekt aus Jazz und Soul. Bei teilweise ausgedehnten Ausflügen ins Unterholz der Musik kommen sie auch in Kontakt mit Hip-Hop, Hard-Rock, Samba und vielem anderen. So wachsen Songs unterschiedlichster Ausprägung, die jedoch alle ihre Wurzeln in den Mutterboden der gemeinsamen musikalischen Sprache schlagen.Groove, Kreativität, Kommunikation und vor allem Spaß an der Musik – das sind die wichtigsten Nährstoffe in diesem Boden und damit wird auch alles gespeist, was „Still In The Woods“ ist. Natürlich gibt es noch viele mehr – die ganze Palette an musikalischen Zusatzstoffen ist aber ausschließlich live zu erleben!