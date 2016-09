Kinoveranstaltung des Seniorenbeauftragten des Ilm-Kreises - Man lernt nie aus

Arnstadt : Theater im Schlossgarten |

Kinoveranstaltung des Seniorenbeauftragten des Ilm-Kreises am 12. Oktober 2016 um 15:00 Uhr im Arnstädter Theater



Nach der erfolgreichen Kinoaufführung im vergangenen Jahr – „Dinosaurier, gegen uns sehen Sie alt aus“ – gibt es auch 2016 wieder eine Kinoveranstaltung des Seniorenbeauftragten des Ilm-Kreises im Theater Arnstadt.

Im Mittelpunkt der Komödie „Man lernt nie aus“ steht der 70-jährige Ben Whittaker (Robert De Niro). Er fühlt sich in seinem Ruhestand nicht sonderlich erfüllt, wird es doch nach mehreren Versuchen, neue Hobbys zu finden, doch zu einer immer größeren Herausforderung, seine freie Zeit sinnvoll zu gestalten. Daher ergreift er eines Tages die Chance, als Senior-Praktikant bei einer erfolgreichen Mode-Website anzufangen. Deren Gründerin und Chefin Jules Ostin (Anne Hathaway) staunt nicht schlecht, als der rüstige Neuzugang zu seinem ersten Tag antritt. Doch während der Rentner anfangs noch ein wenig belächelt wird, erfreut er sich dank seiner charmanten und warmherzigen Art bei seinen neuen Kollegen bald großer Beliebtheit. Und auch für Jules, die sich in ihrer noch immer ungewohnten Rolle als Geschäftsführerin häufig überfordert fühlt, wird Ben schnell zu einer wichtigen Stütze und einem guten Freund, auf den sie nicht mehr verzichten will.

Freuen Sie sich auf einen humorvoll, unterhaltsamen Nachmittag. Eintritt ist für Senioren des Ilm-Kreises frei, jedoch schnelle Kartenreservierung ratsam. Karten sind tel. unter 03628/618633, bzw. zu Veranstaltungen im Theater erhältlich.



Am 12. Oktober 2016, Beginn 15:00 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr