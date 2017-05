Mittelalterfest 700+2 Jahre Oberndorf bei Arnstadt am 10. Juni 2017

Arnstadt : Reibach |

Festgelage der Ritter der Kevernburg

Die Nachricht ist an Tafeln angeschlagen und die Herolde tun es bereits mit lauter Stimme allen Menschen kund: „Die furchtlosen Ritter der Kevernburg geben sich die große Ehre und laden die Untertanen zu einem ritterlichen Festgelage am 10. Juni, ab 11 Uhr, auf den Turnierplatz hinter dem ehemaligen „Reibach“ in Angelhausen-Oberndorf ein.“

„Dabei geht es um die Feierlichkeiten anlässlich der 702 Jahre unseres Ortes. Es wird eine Reise ins Mittelalter geben“, so der Burgvogt.

Die kleinen und großen Gäste erwarten Ritter, Dudelsack-Musikanten, Handwerker und natürlich Speis und Trank. Wer möchte, kann gerne in einem passenden Kostüm den Rittern der Kevernburg seine Aufwartung machen.