Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

Neue Vorlesereihe für Kinder

Punkt 4 - die Bibliothek im Prinzenhof startet unter diesem Motto eine neue Veranstaltungsreihe: regelmäßige Vorlesenachmittag für Kinder ab 4 jeden 1. Donnerstag im Monat. Premiere ist gleich am 1. Donnerstag des neuen Jahres, also am 5. Januar und zwar Punkt 4 (also 16 Uhr) im schönsten Raum der Arnstädter Bibliothek (mit dem historischem Intarsienfußboden). Der Eintritt ist frei. Voranmeldungen sind nicht nötig, aber um pünktliches Kommen wird gebeten!

Am kommenden Donnerstag stellt Barbara Leonhardt die zauberhafte Geschichte „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ von Gioconda Belli vor. Schmetterlinge wiegen fast nichts. Sie sind ganz leicht. So leicht, wie wenn die Sonne mit den Wimpern zuckt, als ob sie vom Licht geblendet sei und ihre Augen rot und gelb blinzelten. Schmetterlinge sind wie das Niesen des Regenbogens. Wie die Schmetterlinge „erfunden“ wurden und von wem wird in der Geschichte erzählt. Alle großen und kleinen Interessenten - wie gesagt ab 4 Jahren- sind dazu herzlich eingeladen.