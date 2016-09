PREMIERE: Alice im Wunderland - Das Musical

Arnstadt : Theater im Schlossgarten |

Im legendären "Prince of Wales"-Theater in London feierte die Musicalfassung des Buchklassikers „Alice im Wunderland“ über Jahre hinweg große Erfolge. Jetzt kommt das Familienmusical erstmals in Deutschland auf die Bühne.

Die Bücher zählen zu den Klassikern der Weltliteratur und haben Millionen Kinder als auch Erwachsene träumen lassen. Nicht zuletzt auch durch die beiden überaus erfolgreichen Hollywood Verfilmungen mit Johnny Depp. Überall auf der Welt ist man sich einig: „Alice im Wunderland“ muss man gesehen haben.

Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit dem verrückten Hutmacher, der Grinsekatze oder dem Märzhasen. Begleiten Sie Alice zur Teegesellschaft, zum Croquet-Spiel mit den Flamingos und natürlich zum Treffen mit der schrägen Herzkönigin und ihrem witzigen Gatten.

Tolle Kostüme, ein hinreißendes Bühnenbild und viele witzige Momente machen „Alice im Wunderland – das Musical“ perfekt für die ganze Familie.