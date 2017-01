Sonderstadtführung "Die Oberkirche - eine Perle im Schönheitsschlaf"

Arnstadt : Oberkirche |

Auch 2017 bietet die Tourist-Information Arnstadt regelmäßig Sonderstadtführungen an, die sich mit besonderen Sehenswürdigkeiten, Persönlichkeiten und Ereignissen der Stadtgeschichte beschäftigen. Die erste Sonderführung des Jahres widmet sich der Oberkirche. Treffpunkt ist am Sonnabend, dem 14.01.2017, um 14:00 Uhr an der Oberkirche. Karten sind schon jetzt zum Preis von 7,- Euro in der Tourist-Information Arnstadt erhältlich.



Für eine Weile genoss die Oberkirche den Status als Arnstädter Hauptkirche. Das einstige Kloster besitzt eine besondere Atmosphäre und überrascht mit seiner reichen Ausstattung, zu der ein prächtiger Altar, Fürstenstände und ein Taufbecken aus dem 17. Jahrhundert gehören.



Seit vielen Jahren wird die Oberkirche aufwändig saniert und ist zur Zeit für Besucher nicht zugänglich. Die Führung am 14. Januar bietet Gelegenheit, diese Perle im Schönheitsschlaf zu besuchen. Die Teilnehmer erhalten dabei Informationen aus erster Hand, denn Gäste Oliver Bötefür ist ein sehr aktives Mitglied im Oberkirchenverein.



Übrigens: Ebenfalls am 14.01.2017 erzählt um 18:00 Uhr eine szenische Stadtführung „… und alles wegen Luther?“ über die Auswirkungen der Reformation im ältesten Ort Thüringens. Die Karten für dieses außergewöhnliche Erlebnis kosten 24,90 und sind in der Tourist-Information Arnstadt erhältlich.