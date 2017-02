Thüringer Bachorte gewinnen Tourismusbudget

„Bach ist ein kulturtouristisches Leitthema für Thüringen, von dem wir künftig stärker profitieren wollen“, sagte Thüringens Wirtschaftsstaatssekretär Georg Maier, „Das Siegerprojekt stellte unter allen Einreichungen das innovativste Konzept dar, vor allem mit Blick auf den touristischen Markenkern Thüringens – die Verbindung von Kultur und Natur.“Mit dem Tourismusbudget werden herausragende touristische Konzepte für Thüringen gewürdigt. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist, dass das Siegerprojekt auch auf andere Regionen übertragbar ist und Modellcharakter besitzt. Diesem Anspruch wird das Projekt der Bachorte Weimar und Arnstadt gerecht.Zum Ziel des Gesamtvorhabens heißt es in der gemeinsamen Bewerbung: „Wir wollen die authentischen Bach-Orte in Thüringen zum Klingen bringen. Besucher sollen an diesen Orten die Möglichkeit haben, die Musik Johann Sebastian Bachs zu hören und die Orte mit ihrem Genius Loci zu spüren.“Dazu wollen die Städte Hörstationen mit Lichtinstallationen oder Filmprojektionen verbinden. So erhalten alle Bach-Erlebnisorte eine wiedererkennbare touristische Infrastruktur. Zudem sollen das Marketing und Veranstaltungsreihen zu J. S. Bachs Musik gestärkt werden. Für die Verbindung von Natur- und Kulturtourismus werden neue Ideen für die Bach-Rad-Erlebnisorte entwickelt. Der 60 Kilometer lange Radrundweg verbindet die Bachorte Arnstadt, Dornheim, Ohrdruf und Wechmar miteinander.