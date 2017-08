„Wer wir waren“ von Roger Willemsen : Buchvorstellung

Arnstadt : Bibliothek im Prinzenhof |

Liebe Literaturfreunde,



Bibliotheken werden neben der Medienausleihe zunehmend auch als Orte der Begegnung genutzt.

Da in den letzten Monaten mehrfach der Wunsch nach einem Literaturkreis in der Bibliothek an mich herangetragen wurde,

lade ich Sie hiermit herzlich

am Donnerstag, den 24. August, um 16 Uhr zu einem ersten Treffen

in die Bibliothek im Prinzenhof ein.



Zu diesem ersten Treffen können Sie Ihre Vorstellungen und Wünsche zu Inhalt und Form einbringen. Wir als Bibliothek verstehen uns als Vermittler, Koordinator und Raumgeber.

Zu diesem ersten Treffen wird Frau Christa Maria Rüter das letzte Buch von Roger Willemsen „Wer wir waren“ vorstellen bzw. als Anregung in die Runde geben.



Gern können Sie diese Einladung auch an interessierte Freunde und Bekannte weitergeben.



Ich freue mich auf eine inspirierende Runde und bitte im Voraus um eine kurze Rückmeldung betr. Teilnahme und Interesse unter 03628 640718