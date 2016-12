AA-Serie Mein Museum: Das Ofenmuseum in Elgersburg

Mit viel Liebe zum Detail entwickelte der Elgersburger André Thiel sein kleines privates Ofenmuseum. Seit der Wende sammelt der Installateur gusseiserne Öfen aus mehreren Jahrhunderten, die er liebevoll restauriert. AA-Redakteurin Jana Scheiding hat André Thiel in seinem Museum besucht.

Der Besucher lernt die historische Welt der Säulen-, Platten-, Mandel- und Kaminöfen kennen. Zu sehen gibt es gusseiserne Öfen mit filigranen Verzierungen und vielen Besonderheiten. Außerdem Zubehör wie Kohlenkästen, Ofenplatten, Kaffeeröster, Waffeleisen, Töpfe, Pfannen und alte Bügeleisen.An dem schwenkbaren Waffeleisen als Bestandteil eines Küchenherdes und an reichlich verzierten Ofenplatten.Kurz nach der Wende baute ich bei einem Kunden die neue Heizung ein. Dieser hatte seinen Keller aufgeräumt und alte Ofenplatten zum Wegwerfen vor die Haustür gestellt. Ich durfte sie mitnehmen und arbeitete sie neu auf. Das war der Beginn einer Leidenschaft, die bis heute anhält. Alles fing in der Garage an, heute zeige ich meine Ausstellung in einer schicken, selbst ausgebauten Scheune.Zu Feiertagen oder besonderen Anlässen, wie zum Beispiel dem Tag des offenen Denkmals, biete ich in meinem kleinen privaten Ofenmuseum ganztägig Führungen an.Museum zum Staunen:Der Umluftofen ist keine Erfindung der Neuzeit. Mit einem so genannten Hinterlader beheizten unsere Altvorderen zwei Zimmer – meist Küche und Wohnzimmer. In der Stube stand der Ofen, von wo ein Ofenrohr in die Küche führte und dort die Wärme mittels Klappe austreten konnte.Leuchtöfen, die man mitten ins Zimmer stellte. Sie kamen um 1900 auf. Ringsherum waren Scheiben angebracht, durch welche man das Feuer beobachten konnte.Detailinteressierte Besucher sollten mindestens eine Stunde einplanen.Ich habe unzählige Arbeitsstunden mit der Aufarbeitung meiner gusseisernen Öfen aus drei Jahrhunderten verbracht und kann viel über die schönen Stücke erzählen. So hatten die Öfen nicht nur einen praktischen Zweck: Zum Teil „erzählten“ die Ofenplatten komplette biblische Geschichten. Platten aus meinem Besitz zeigen zum Beispiel Salomons Urteil, das Ölwunder oder – ein Trend ab 1850 – bäuerliche Szenen aus der Landwirtschaft.Privates Ofenmuseum André Thiel, Jägerstraße 12, 98 716 ElgersburgÖffnungszeiten: Besichtigung an Sonn-, Feiertagen und auf AnfrageTelefon. 0 36 77 / 79 07 65 oder 01 51/10 06 11 95E-Mail: info@kleines-ofenmuseum.de