Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken.(Johann Wolfgang von Goethe)Der Zeitungszusteller, das unbekannte Wesen. In aller Herrgottsfrühe bei Wind und Wetter ist er unterwegs, auch als Frühaufsteher bekommt man ihn/sie fast nie zu Gesicht. Weil er/sie so unauffällig, dabei aber so präzise wie pünktlich schaffen, möchte ich schon mal stellvertretend ein herzliches –Dankeschön- sagen. Dieser Dank gilt natürlich allen Postboten und Zeitungszustellern, aber insbesondere denen im Bereich Plaue-Kleinbreitenbach, welche die TA (Thüringer Allgemeine) und AA (Allgemeiner Anzeiger) austragen.Auf das „Frühstücksei“ könnte ich schon mal verzichten, aber nicht auf ein tägliche ein gemütliches Früstück mit meiner täglichen "Morgenlektüre“!!!!Eckehard Dierbach (Plaue-Kleinbreitenbach)