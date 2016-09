Der älteste Arbeitnehmer setzt sich zur Ruhe

Ein besonders langes Arbeitsleben eines rüstigen Rentners geht morgen zu Ende.An dieser Formulierung ist zu beachten, dass hier der Akzent auf „Arbeit“ liegt und dass sich sein Lebenskreis noch nicht schloss.Sondern, dass die geregelte Beschäftigung in einem Ilmenauer Getränkemarkt für ihn zu Ende geht. Was andere schon vor 20 Jahren taten, ihren Job an den berühmten Nagel zu hängen, kam ihm damals nicht in den Sinn. Er sortierte Woche für Woche das Getränke-Leergut und bestückte die Warenbereiche, wie es erforderlich war. Bei Wind und Wetter, Eis und Schnee fuhr er 10 km an seinem Arbeitsplatz und tat sein bestes. Zuhause hatte seine Frau das Telefon „im Auge zu behalten“. So bald der Anruf kam, war er startklar und fuhr los.Pflichtbewusstsein und Hilfsbereitschaft – auch in der Nachbarschaft - hat er immer spüren lassen und der Dank sei ihm hierfür gewiss.Dabei war er sich nie zu schade, auch hochbetagt, noch auf Leitern und Gerüsten zu stehen und zu helfen.Wir wünschen Ihm und seiner Frau noch viele Jahre Gesundheit und Geselligkeit im Kreise seiner Nachbarn und Freunde.