Fast schon dekadent - das barocke Leben der Herren von Hohenberg Ruh aus Berga in Ostthüringen

Um Depeschen in die Welt zu senden, muss sich heute kein Reiter mehr auf beschwerliche Wege begeben. Das geht ganz bequem via facebook - auch wenn man adlig ist und gern Zeitreisen in den Barock unternimmt. "Komm, mein Gemahl, wir chatten", heißt es bei Volker und Peter von Hohenberg Ruh, wenn sie sich nach getaner bürgerlicher Arbeit ihrem Auftritt in sozialen Netzwerken widmen. Gäste für die Silvesterfeier haben sie nicht mit Brief und Siegel, sondern ganz unkonventionell eingeladen. Und auch sonst sind die beiden Herzöge aus Berga an der Elster ziemlich cool.

Ich, typisch Frau, sagt Peter von Hohenberg Ruh

Bleigießen ist heute so beliebt wie damals

Wenn man Volker und Peter von Hohenberg Ruh reden hört, könnte man glauben, die Epoche des Barocks wäre noch in vollem Gange. "Du musst deinen Adjutanten beauftragen, eine Standarte für unser Gefährt zu besorgen", fordert Peter mit einem Wiener Schmäh, der einen sofort an Sachertorte und Stephansdom denken lässt. "Hast du mit deiner Hofdame schon über den Schmuck gesprochen, den du zum Silvesterball anlegen wirst?", kommt es zurück. Spinnerei, mögen Unbeteiligte denken. Doch wer den beiden Herzögen so nahe kommt, dass sie einen Blick in ihre Kleiderschränke gewähren, wird sich sofort der schlechten Gedanken schämen.So, wie andere sich ihrer Modelleisenbahn oder einem sportlichen Hobby hingeben, so leben die Bergaer Herzöge den Barock. Vielleicht nicht zu hundert Prozent authentisch, denn "Wir wollen Spaß haben und ein Reißverschluss macht sich einfach besser als Schnürhaken und Knopfleiste". Volker von Hohenberg Ruh verkörpert Seine köngliche Hoheit Herzog Karl II. Eugen, 12. regierender Herzog von Württemberg. Ehemann Peter schlüpft für die zweite Identität - Ihre königliche Hoheit Herzogin Elisabeth Friederike Sophie von Württemberg, Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth - in drei Unterkleider, Mieder und Oberkleid. Perücke, Hut, Strümpfe, Lederschuhe und Umhang nicht zu vergessen. Wenn Peter als Mann im Schlafzimmer verschwindet und als Herzogin Elisabeth wieder herauskommt, bleibt dem Gast im gutbürgerlichen Wohnzimmersessel schon einmal die Spucke weg. Man muss kein Insider sein, um zu erkennen, dass es sich bei der barocken Ausstattung nicht um Faschingsutensilien, sondern um die aufwändige Arbeit einer Schneiderin handelt. In der Szene spricht man deshalb nicht von Kostümen, sondern von Gewandung.Bei Tisch wird geplaudert und die Herzogin eröffnet ihre Erlebnisberichte über höfische Gewohnheiten - die Szene ist in ganz Deutschland aktiv - gern mit den Worten: "Ich, typisch Frau, ..."Natürlich sind die Freunde der barocken Szene nicht aus der Zeit gefallen, sondern leben modern - fast alle haben einen Facebook-Account. Plaudereien im Chat lesen sich so vergnüglich wie unterhaltsam: "Wir werden unsere Provinzen in Köln und Düsseldorf besuchen. Da überraschen wir den Oberst und den Baron, ob sie auch arbeiten." ... "Königliche Hoheit lassen Koffer packen. Dann handelt es sich zweifellos um eine besonders wichtige Mission. Ich werde Euch eine Eskorte auf den Weg geben."Das eigene Schlösschen bei Meißen haben die Herzöge vor einiger Zeit aufgegeben und sind in eine Dreizimmerwohnung in Berga gezogen. "Es war einfach zu marode, wir hätten viel Geld investieren müssen. Ganz abgesehen von der Arbeit. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten", erzählt Volker von Hohenberg Ruh. Diese Worte bringen ihm einen empörten Seitenblick von Ehemann Peter ein, der zwar pensioniert ist, vom Altwerden aber nichts wissen will. Welche Dame will das schon?Um vom Thema abzulenken, präsentiert sie den Schmuck für das Silvesteroutfit. Allerdings gibt es noch ein Problem: "Ich weiß nicht, welchen Hut ich dazu tragen soll."Die Silvesterparty der Herzöge findet im heimischen Berga statt. "Wir habe Freunde aus Deutschland und den Niederlanden eingeladen und feiern selbstredend in Gewandung ", verrät Volker von Hohenberg Ruh und fügt hinzu: "Während Weihnachten im Barock ausschließlich im Familienkreis gefeiert wurde, war Silvester ein offenes Fest für Freunde und Bekannte."Wird es Pfänderspiele und ein barockes Feuerwerk geben? "Barocke Musik werden wir hören, aber wir wollen dem modernen Feuerwerk zuschauen. Und die Pfänderspiele, bei denen Schmuck, Handschuhe und so weiter als Pfand abgegeben werden mussten, haben wir durch Wichteln ersetzt. Jeder bringt ein eingewickeltes Geschenk mit und dann würfeln wir aus."Ein uralter Brauch wird am Silvesterabend trotz Angleichung an die moderne Zeit fortgesetzt: das Bleigießen. "Die Menschen haben schon immer gern orakelt. Heute wird das zwar nicht mehr so ernst genommen, aber spannend ist es allemal."1575 bis 1770 - Epoche des Wohlstandes und Überflusses für Adel und Bürgertum.Prunkvolle Bankette über Tage und Wochen. An Silvester zeigte man sich, lud Freunden und Bekannte ein. Es gab Pfänderspiele, Bleigießen, barocke Feuerwerke.Vergoldete Kuchen aus Pinienkernen, Gelatine von Kapaunbrust, Wild, Kalb, Schwein, Fasan, Rebhuhn und Geflügel, Torten, Marzipan und Zuckerwerk. Nach der Völlerei steckte man sich eine Kitzelfeder in den Hals, erbrach sich und futterte weiter.Chaconne oder Passacaglia. Über einer vier- oder achteckigen Basslinie entsteht eine Folge von Figurenvariationen, die in den Raum getanzt werden. Bekannteste Passacaglia ist c-Moll für Orgel (BWV 582) von Johann Sebastian Bach. Das im Barock entstandene Ballett diente der politischen Selbstdarstellung der Monarchie.Das Korsett, Schulterträger, ellenbogenlange Ärmel bei den Damen. Sie trugen glockenförmige Röcke und Miederleibchen, zu Hause einen Hausmantel. Männer trugen Westen mit Schnürung und eng anliegende, knielange Hosen. Modern waren farbige Strümpfe, es gab sogar eine Strumpffachschule. Aufkommende Tücher gelten als Vorgänger der Krawatte. Modetrends bestimmte der Sonnenkönig in Paris.Die Damen knicksten, Herren verbeugten sich.Nur zu besonderen Anlässen. Die Unterwäsche wurde höchstens einmal im Monat gewechselt. Waschen mit Wasser galt als ungesund, man ersetzte es mit Parfüm.Artigkeit und wohlgesetze Aussprache waren in. Bei Tisch benutzte man Zahnstocher.Es entstanden Neujahrslieder, Bach und Söhne prägten die Kirchenmusik. Lieder wie "Das Alte ist vergangen, das Neu' hat angefangen..." gehören zum heutigen Repertoire der Sternsinger.Wichtiger Teil höfischer Feste. Barockfeuerwerke gibt es heute noch. Man verwendet(e) Produkte, die nicht knallen und hochschießend sind, wie Bengalfeuer, Vulkane, Sonnen. Musikfeuerwerke unterlegt(e) man mit barocker Musik, zum Beispiel der Feuerwerksmusik von Händel.