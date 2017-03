Für Nachhaltigkeit und gegen Ausbeutung: Saalfeld will "Fairtrade-Town" werden

Seit Saalfelds Bürgermeister Matthias Graul die Kaffeesorte gewechselt hat, geht es ihm viel besser. Das neue Kaffeepulver stammt nämlich aus fairer Produktion. Das heißt, die Erzeuger werden direkt bezahlt und nicht ausgebeutet - da möchte die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen.

Doch Umweltbewusstsein soll sich nicht nur auf das Rathaus beschränken. Per Stadtratsbeschluss vom 1. Februar will die Feengrottenstadt "Fairtrade-Town" werden und diesen Status demnächst auf ihren Ortseingangsschildern kundtun.AA-Autorin Jana Scheiding stellte fünf Fragen an Pressesprecher Christopher Mielke.Die Vereinten Nationen regen zu mehr Nachhaltigkeit und fairen Handel an. In Deutschland wird dieses Ansinnen über Bund und Länder auf die Kommunen übertragen. Diese Agenda 2030 besagt, dass der reiche Norden und der ärmere Süden gemeinsam Verantwortung für die Welt übernehmen wollen. Großbritannien hat das mit Fairtrade vorgemacht, jetzt ist es europaweit angesagt. Bis 2030 wird es weder eine erste, noch zweite oder dritte, sondern nur noch eine Welt geben. Erfurt, Arnstadt, Jena und Saalfeld sind die ersten Thüringer Städte, die diese Agenda umsetzen.Nein, es gibt schon einige Gastronomen und Händler, sogar Discounter, die Fairtradeprodukte anbieten. Die Kirche ist von Haus aus für das Thema sensibilisiert und einige Schulen haben es bereits so verinnerlicht, dass sie Projekte dazu durchführen. Auch der hier ansässige "Grenzenlos-Verein" engagiert sich.Nichts. Alles, was die Stadt tun muss, ist eine Arbeitsgruppe einzurichten, denn es müssen Kriterien erfüllt werden: Fairtrade-Produkte zu verwenden, über den fairen Handel aufzuklären und die Aktivitäten in der Stadt öffentlich zu machen. Das muss jemand koordinieren.Es ist keine Tourismusmarke, dennoch gut für unser Image und würdigt das Engagement unserer Bürger. Wir müssen uns im Hinblick auf die Gebietsreform sowieso neu definieren.Bewusster einkaufen, sich engagieren, um Fairtrade bekannter zu machen. Wer Projektideen hat, darf diese im Rathaus gern vorstellen.