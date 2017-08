Arnstadt : arnstadt |

Der Workshop „Lachen ist der Schlüssel zum Glück“ findet am Samstag, den 09.09.17 in Arnstadt in der VHS 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr statt. Unkostenbeitrag: 10,80 €. In dieser 1,5 stündigen Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie mehr Lachen in ihr Leben bringen können. Lachen ist Ausdruck purer Lebensfreude und außerdem sehr gesund. Es ist wie ein Kurzurlaub im Tag. Die einfachen Übungen sind wunderbar dazu geeignet, Menschen in einen positiven, kraftvollen Zustand zu bringen. Daneben erfahren Sie viel Wissenswertes rund um das Thema Lachen und zum Abschluss werden wir gemeinsam Lachyoga, das Lachen ohne Grund praktizieren.